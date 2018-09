Actualizado.

Sobre el Río de la Plata hay un frente frío que no se mueve, por un bloqueo en Río Grande do Sul. Eso, dijo Guillermo Ramis en la mañana de este sábado, es lo que está generando las intensas lluvias y rachas que están afectando al Sur del país. Puede haber granizo, además, pero no del tamaño que cayó el pasado fin de semana, agregó.

Por otra parte, en la provincia argentina de Entre Ríos se están moviendo rápidamente células de tormenta que van a afectar al norte del Río Negro: Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo. Salto es el más expuesto a que se puedan formar turbonadas e incluso un pequeño tornado.

En esa zona, además, los acumulados de lluvia pueden superar los 100 mm.

Este domingo por la noche, el frente frío se comenzará a mover rápidamente y generará una situación de riesgo para el Sur de Montevideo. Desde las cinco de la tarde, formación de células de tormenta, turbonada y volúmenes abundantes de lluvia.

Ramis aclaró que es una situación que no es fácil de pronosticar, que se debe seguir minuto a minuto, ya que evoluciona constantemente.