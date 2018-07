¿Hay un Beatle en Uruguay?

Una entrevista telefónica en Planeta Radio con un integrante de la banda Vincent Vega (que se presenta el jueves en la Sala Hugo Balzo) comenzó de una manera inesperada.

Tras saludar al conductor, Gustavo Fernández Insúa, el músico Mauricio Sepúlveda confesó que en ese mismo momento (martes, pasadas las 21.00 horas) venía por la ruta hacia Montevideo, desde el Este, al regreso de un show privado para un ex Beatle que, según afirmó, está en Uruguay.

“Estoy muy conmocionado porque estamos volviendo a Montevideo desde el Este, acabamos de hacer un show privado para uno de nuestros referentes máximos…”, dijo Sepúlveda.

“¿Tan privado como para no decir quién es?”, le preguntó Insúa, y el músico acotó: “Lo único que te puedo decir es que es uno de los dos Beatles que siguen vivos. Más no te puedo decir, ni cuál es, ni dónde está, es un secreto absoluto”.

La imagen del día este martes fue la de Paul McCartney volviendo a pasar por el famoso cruce Abbey Road, así que las chances se reducirían a uno: Ringo Starr.

#LoMásVisto | Paul McCartney vuelve a cruzar el paso de peatones de Abbey Road 49 años después de hacerlo con The Beatles https://t.co/qVSG15wIed pic.twitter.com/R8dJnQpfcU — Europa Press (@europapress) 25 de julio de 2018

Foto: Ringo Starr and Paul McCartney introducing The Beatles: Rock Band video game at the 2009 E3 Convention as part of Microsoft’s press conference on June 1, 2009.