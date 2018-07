Paro de trabajadores de supergas por accidente en planta; distribuidores afirman que hay desabastecimiento

Desde el pasado sábado, a causa de un accidente ocurrido en la planta de Riogas, los trabajadores de todas las empresas detuvieron sus tareas y no hay reparto a los distintos puestos de venta.

Entrevistado en Informativo Sarandí, el presidente de la Asociación de Distribuidores de Supergas, Martín Machado, criticó la decisión de los trabajadores, dijo que no entiende la medida de detener todas las plantas y aseguró que hay desabastecimiento.

“No hay puesto habilitado por la Ursea que sea capaz de abastecer la demanda diaria sin ser abastecido dos o tres veces al día en Montevideo. Un puesto grande tiene capacidad de 500 garrafas y por día puede vender unas 1.200. Cuando me dicen que no hay desabastecimiento en los puestos no entiendo de que hablan”, explicó.

De todos modos, Machado apuntó que “la seguridad de los trabajadores no se negocia, eso es lo primero”, pero recalcó que no respaldan que “si hubo problema en una planta que no dejen envasar y distribuir las garrafas de las otras”.

El accidente del sábado, según explicó el sindicato, fue producto de una chispa que originó un pequeño incendio y generó quemaduras a un operario. Los trabajadores están preocupados por las condiciones que tienen las plantas y solicitaron un peritaje a Bomberos. Además, determinaron un paro y asamblea en la mañana de este lunes.

Raúl Ferrando, directivo de Fuecys, explicó que se decidió paralizar el envasado porque el accidente fue muy grave y no están dadas las condiciones de seguridad necesarias en todas las plantas.

Foto: Riogas.com.uy