Benech: “No está en discusión la exportación de ganado en pie”

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, dijo este martes a Agronegocios Sarandí que no está en discusión la exportación de ganado en pie.

“Está abierta y no tengo ningún tipo de indicación de tomar medidas al respecto. Pero la institucionalidad es la que asesora al gobierno para las políticas. Tenemos que dialogar y escuchar incluso a los que piensan distinto, después veremos. No tengo ninguna señal para cambiar las políticas en este sentido”, afirmó el jerarca tras ser consultado sobre la discusión sobre ese tema en su visita a la junta directiva del Instituto Nacional de Carnes (INAC), institución asesora que además de representantes del Poder Ejecutivo es integrada por miembros de la industria frigorífica y de las gremiales de productores.

El secretario de Estado también se refirió a la propuesta de algunos países de la región de dejar de vacunar contra la fiebre aftosa.

“Fui enfático con esto. Estuve en una reunión del Consejo Agropecuario del Sur (CAS) en Asunción, no hace mucho, donde di la posición de Uruguay, porque además la viví. Tenemos un estatus sanitario, acceso a mercados, no nos va mal, ya vimos lo que pasó en el año 2001 con la aftosa. Les pedí a los técnicos que me den los costos y beneficios de dejar de vacunar, pero hasta ahora la postura es de no dejar de vacunar y me siento totalmente respaldado por las gremiales de productores, con las que discutimos el tema”, concluyó.