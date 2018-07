Recibimos en Al Pan Pan a la psicóloga infantil Natalia Trenchi para hablar sobre la importancia de la presencia del padre en los primeros días del bebé y en la crianza de los niños. Algo clave tanto para el desarrollo de la nutrición afectiva del pequeño, como por todo lo que vive y experimenta el hombre en ese aprendizaje conjunto con su hijo.

A pocos días de que se celebre un nuevo día del padre, la especialista afirmó que hay que quitarle a ese día la parte comercial y “ver qué queremos de los papás, qué necesitan los niños y en qué se benefician teniendo a los papás”.

“Ejercer la coparentalidad no es entrar al parto, cambiar pañales o dar mema. Va más allá: preocuparse por la crianza, conocer a los amigos, a los padres y las madres, pensar si conviene o no enviarlo a un pijama party… los dilemas cotidianos de la crianza, que siguen siendo ocupados por las mujeres”, afirmó Trenchi.

La especialista abordó además el tema de los estereotipos y cómo los hombres siempre han sido “recortados en sus afectos”. “La sociedad en su conjunto, la cultura y el área académica los hemos estafado, les hemos recortado los afectos, la capacidad de poder expresar y encontrarse con el otro desde un lugar de ternura y calidez. Eso no estaba bien visto hasta no hace mucho tiempo y todavía algunos sectores no lo está”, sostuvo.

“Los uruguayos tenemos mucha facilidad para salvar el examen teórico, pero en la práctica es otra cosa. Todos van a decir de la importancia del padre, de los hombres, pero si el nene se pone a jugar con una muñeca y a darle una mamadera, todos se ponen nerviosos”, acotó.

