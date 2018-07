De Haedo: Si la Rendición no tuviera aumento de gasto se podía evitar suba de combustibles

Ancap anunció este martes una suba del 9% en el precio de las naftas. Se mantienen iguales el gasoil y el supergás.

“A pesar del esfuerzo constante para mejorar la competitividad, asumiendo una meta de reducción de costos estructurales de 25 millones de dólares en 2018, debe ajustarse a la suba por la evolución de las dos variables macroeconómicas clave que determinan la estructura de costos de ANCAP, en línea con lo que sucede en el contexto internacional: el crudo y el tipo de cambio”, dice el comunicado que emitió el ente al anunciar el aumento.

Estos costos aumentaron un 20% en comparación con los valores utilizados para fijar los precios anteriores, agrega el texto.

Para analizar este tema, en Al Pan Pan conversamos con el economista Javier de Haedo quien señaló que en Ancap “hay una mejora de gestión que no se completó” y hay ámbitos en los que sigue habiendo “ineficiencias”. “Que no digan que ALUR no pierde, porque se le traslada el dinero que necesita para no perder, pero ahí está el problema: lo estamos pagando en un combustible más caro”, enfatizó.

Por otra parte, resaltó que esta suba en el precio de los combustibles genera 140 millones de dólares, que es el aumento del gasto incluido en el proyecto de Rendición de Cuentas. “Si el gobierno hubiera decidido no mandar nada de aumento de gasto podía haber evitado este aumento de combustibles”, aseguró.

Foto de archivo.