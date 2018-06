Nueva corriente del PIT-CNT “no responde a ningún grupo político”, afirmó Ripoll

Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom e integrante de la nueva corriente surgida dentro del PIT-CNT, estuvo en Al Pan Pan para una extensa charla sobre varios temas.

Desde las dificultades que enfrentan las mujeres para hacerse un espacio en el movimiento sindical hasta la incidencia de la política partidaria en los reclamos gremiales, pasando por el conflicto del sector Necrópolis, en esta entrevista con Sergio Puglia y Jaime Clara.

Consultada sobre el nuevo grupo que se presenta este jueves y que cuenta además con la presencia de Richard Read (FOEB) y Joselo López (COFE), dijo que no nació para hacer oposición dentro de la central sindical, sino para que las distintas voces estén presentes.

“Nosotros hacemos un análisis del país distinto. La corriente mayoritaria del Congreso (del PIT-CNT) dice que el movimiento sindical está en el mismo bloque social y político de los cambios que está el gobierno y nosotros creemos que no”, explicó.

Además, Ripoll aseguró que esta nueva corriente “no responde a ningún grupo político” y señaló que eso no solo es posible, sino necesario. “Lo que nos une son los temas de los trabajadores, del movimiento sindical”, sostuvo. “Yo no estoy a favor o en contra de un partido político. Defiendo a los que me votaron para que los represente y son los trabajadores”, agregó.

Por otra parte, en referencia a la administración Martínez en la Intendencia de Montevideo, dijo que el vínculo “está en el peor momento” y aseguró que hay una negativa constante de las autoridades a negociar: “Es una bajada de cortina constante”.

