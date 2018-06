Petit: “El nuevo nombre de la seguridad es la no reincidencia”

El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, visitó Informativo Sarandí este martes para conversar sobre la situación actual de las cárceles y su vínculo con la inseguridad.

“La escasez de recursos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) es enorme, estamos ante una situación en la que se están haciendo cosas buenas, pero hay problemas que siguen pendientes, que son gigantescos y que tienen incidencia directa en la inseguridad”, afirmó en la entrevista con Raúl Ponce de León y Gabriel Pereyra.

Para Petit hay que trabajar fuertemente en que los presos no vuelvan a delinquir una vez que dejan la prisión y consideró que “el nuevo nombre de la seguridad es la no reincidencia y eso requiere de cárceles que sean eficientes”.

“El origen de todos los males es tener un sistema carcelario que no tiene los recursos elementales para funcionar”, sostuvo el comisionado y afirmó que “el Penal de Libertad es un lugar que el país no debería tener”.

Esto sucede, apuntó, porque “la sociedad uruguaya no cree en la rehabilitación y al no reclamar no hay voluntad política de invertir en cárceles”. “La prioridad es lograr que las políticas sociales que tiene el país entren a la cárcel”, agregó.