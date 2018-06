Techo de escuela rural roto hace un mes; padres reclaman solución

Carlos Guapura, padre de uno de los chicos que asiste a la escuela rural de Martín Chico, en Colonia, afirmó en Viva la Tarde que hace un mes un árbol cayó sobre el techo del aula de la escuela y que, pese a que lo han denunciado ante las autoridades de Primaria, no han avanzado en la reconstrucción.

Señalan además que ellos mismos se ofrecieron a repararlo, pero no se los permiten y les prometen una solución que no llega. “La inspectora no ha venido nunca”, dijo Guapura.

Actualmente los niños están tomando clases en el comedor, espacio que no está preparado para albergar a los alumnos en épocas de frío.