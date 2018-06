“No era pronosticable” lo que ocurrió en Salto, afirmó Ramis

En Informativo Sarandí, Guillermo Ramis se refirió a lo ocurrido en Salto en la madrugada de este lunes cuando los fuertes vientos produjeron destrozos en invernaderos, galpones, plantaciones, viviendas precarias y en el tendido eléctrico.

“Si el predictor de turno hubiera pronosticado eso yo hubiera sido el primero en criticarlo. El modelo matemático no mostraba ni una lluvia como la gente en la zona”, afirmó.

Ramis señaló que ocurrieron dos fenómenos diferentes: un tornado F1 en la zona de Tropezón (con intensidad de viento de 130 km/h) y una súpercélula en Daymán, que generó pedrisco”.

“No era pronosticable. Dejen de cargarle las tintas a Meteorología porque esta vez no tiene nada que ver”, enfatizó Ramis luego de que el intendente de Salto, Andrés Lima, reprochara al Inumet por la ausencia de alerta.

El jefe comunal cuestionó que no se haya alertado sobre la intensidad de este fenómeno. En declaraciones a Radio Sarandí señaló que se preveía la presencia de lluvias, pero no fue hasta después de la caída del granizo que el Instituto Uruguayo de Meteorología emitió la alerta naranja. Agregó que no es la primera vez que pasa en el país y que seguramente se canalice a través del Congreso de Intendentes este reclamo.

Escuchá a Ramis.

Foto: Intendencia de Salto.