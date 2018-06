Sarthou: “La peor impunidad es que 70% de los chiquilines no terminan el ciclo de enseñanza”

Hoenir Sarthou, abogado y columnista del Semanario Voces, estuvo en Informativo Sarandí para una charla con Raúl Ponce de León y Gabriel Pereyra sobre varios temas, entre los que estuvieron la inseguridad, las políticas sociales, el nuevo Código del Proceso Penal y la propuesta de reforma constitucional para mejorar la seguridad.

“Yendo a la fuente de este problema, esto arranca con un cambio en la situación económica y social que se produjo en el eje del año 2002, con fenómenos de desocupación masiva y marginalidad, y continuó con políticas sociales asistencialistas que fueron permitiendo que esa marginalidad cultural se acentuara”, afirmó Sarthou en referencia a la inseguridad.

Además, resaltó que “pese a lo que digan las estadísticas y encuestas -que son muy poco confiables en este país y uno les puede hacer decir lo que quiere- uno ve que los asentamientos crecen, que la gente que vive en la calle es más, que los niños siguen desertando del sistema educativo”.

“La peor impunidad en este país es que el 70% de los chiquilines no terminen el ciclo de enseñanza”, enfatizó.

Para Sarthou uno de los temas centrales a atender para empezar a resolver el tema de la inseguridad son las políticas sociales. “Y cada vez que digo esto me responden que eso demora mucho. Pero cuando lo discutimos hace 12 años me dijeron lo mismo, entonces no hicimos eso y lo otro no dio resultado, y estamos peor. ¡Hay que empezar algún día!”, sostuvo.

Aquí la entrevista completa.