Zubía oficializó ingreso al Partido de la Gente, con sus armas “más afiladas que nunca”

Este martes se hizo el anuncio oficial de la integración del ahora exfiscal Gustavo Zubía al Partido de la Gente, cuyo líder, Edgardo Novick, celebra que “se vaya sumando gente capaz”. “Gente que cree en esta nueva forma de hacer política que busca poner a las personas más capaces en los lugares más importantes”, según dijo en Informativo Sarandí.

A su lado, Zubía aclaró que por haber renunciado a la Fiscalía no dejó sus armas, sino que por el contrario las tiene “más afiladas que nunca”.

“Donde estaba, en la Fiscalía, me desgañité contra un sistema que se ha vuelvo absurdo (…), que está diseñado para triturar fiscales en lugar de delincuencia y atento a eso dije ‘acá no sigo’, apareció otro ámbito y Novick me abrió las puertas”, resumió.

Aquí la entrevista completa.