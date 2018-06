Miguel Sanguinetti vuelve a asumir la presidencia de la Federación Rural

Este lunes, Miguel Sanguinetti Gallinal asume por segunda vez la presidencia de la Federación Rural. “No fue tan fácil la decisión, la familia no estaba a favor… pero no soy de esquivar el bulto y si la gente de la Federación Rural quería que estuviera ahí, debía tomar la posta y para adelante”, dijo en entrevista con Agronegocios Sarandí.

“Me siento emocionado con que me hayan pedido que sea presidente de vuelta. Antes los presidentes de la Federación Rural terminaban y se iban para su casa, y en los últimos 10 años todos los expresidentes estamos en la vuelta. Eso ha hecho que la Federación se vea fortalecida”, aseguró.

Sanguinetti dijo que fue más difícil asumir el desafío en la primera etapa porque tenía menos experiencia y una actitud más frontal. “Los tonos y formas de decir las cosas a veces chocaban demasiado y eso no está bueno. Me lo han dicho, lo reconozco y traté de mejorar. Esa experiencia me da otro respaldo”, reconoció.

Destacó que en esta oportunidad sobraron los candidatos para acompañarlo en la directiva. “En los últimos tiempos la mesa directiva fue muy abierta y seguirá así; todo el que quiera colaborar será bienvenido”, declaró.

Sobre el reciente congreso de la Federación Rural, realizado en Dolores, el presidente electo de la gremial destacó el esfuerzo de la Asociación Agropecuaria local.

Recordó que la seguridad y educación fueron temas que también estuvieron en congresos anteriores, porque “es muy difícil tener un establecimiento sin seguridad y sin educación… por eso le damos tanta importancia a esos temas”.

Sanguinetti remarcó además que hay que considerar la opinión de gente con mucha experiencia y trayectoria, que tuvo la responsabilidad de gobernar al país en momentos de graves crisis, como el Ec. Isaac Alfie (ministro de Economía y Finanzas entre 2003 y 2005). “Es alguien que sabe muchísimo y Uruguay tiene que aprovecharlo más”, dijo.

Por último, Sanguinetti anunció que la Federación Rural impulsará la creación de un Consejo Nacional de Economía.