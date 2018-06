Bollywood, Cofonte y la polémica por el teatro a la gorra

La Comisión del Fondo Nacional de Teatro (Cofonte) emitió una declaración crítica hacia la modalidad de teatro a la gorra y aunque sus directivos afirman que es una declaración de principios y no está dirigido a la obra Bollywood, por el momento en que se publica, se abrió la polémica.

Este es el texto:

“La Comisión del Fondo Nacional de Teatro considera que el Movimiento Teatral Uruguayo ha logrado en su lucha por el profesionalismo, un grado de maduración que no admite que se subestime el trabajo de sus integrantes que tiene el valor de entrega y capacidad como los demás trabajadores del Uruguay. Por ello declara que no corresponde retribuir el esfuerzo de sus integrantes, (artistas, técnicos y contribuyentes a la creación de un espectáculo), con lo que erróneamente llaman “contribución a la gorra o al sobre” por ser indigno en su significado no profesional.

En la seguridad de que los trabajadores de teatro de nuestro país, entienden este llamado de atención de nuestra Institución, que tiene como uno de sus objetivos defender la labor artística y velar por el cumplimiento del apoyo económico que la ley 17.741 impone, se exhorta a no recurrir a esos medios espúreos de recaudación”.

José María Muscari, el director argentino que pone en escena Bollywood, respondió por escrito y planteó su posición respecto a la modalidad de teatro a la gorra. Un fragmento de su comunicado señala: “estoy sorprendido y shockeado por las desafortunadas declaraciones plagadas de contradicciones y errores vertidas por COFONTE de manera oficial. Me parece de una violencia atroz y de un menosprecio desorbitante el concepto de que lo profesional viene unido a la modalidad de boletería”.

En Al Pan Pan recibimos a Diego Sorondo, productor de la obra, para tener su posición al respecto. La directiva de Cofonte fue invitada a participar, pero señalaron que no brindarán su opinión hasta el lunes, cuando se reúnan.