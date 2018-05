Aguirrezabala propuso discutir si es correcto que Uruguay produzca carne sin hormonas

El actual coordinador general de Fucrea y exministro Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Martín Aguirrezabala fue entrevistado por Agronegocios Sarandí y llamó a pensar si es correcto que Uruguay produzca carne sin hormonas. “Si tenemos una trazabilidad seria algunos pueden producir carne sin hormonas y otros con hormonas”, dijo.

“Todas las cosas hay que pensarlas y discutirlas bien. No sugiero que esto se haga hoy, pero no me puedo resignar a que en Uruguay las cosas siempre tienen que ser iguales, porque el mundo te pasa por arriba. Tenemos que tratar de que en Uruguay se pueda vivir mejor y se pueda crecer más”, propuso.

Aguirrezabala remarcó que Uruguay tiene un largo camino recorrido en materia de trazabilidad, que es importante. “Mientras que Nueva Zelanda está discutiendo sobre la que instaló en 2012, nosotros la planteamos en 2001. Son cosas que se van construyendo de a poco y hay que usarlas”, consideró.

“Desde el vamos pienso que la trazabilidad no debió ser obligatoria, pero una vez que está instalada creo que sería un retroceso muy grande sacarle la obligatoriedad, y cuanto más pase el tiempo más importante termina siendo la trazabilidad”, dijo el coordinador general de Fucrea.

El exministro dijo en los estudios de radio Sarandí que la trazabilidad es importante si se usa bien. “Nos estamos desvelando con la formalidad y estamos perdiendo el potencial enorme que puede tener en materia de diferenciación. En el mundo se está discutiendo si carne artificial sí o carne artificial no. Seguramente la sustentabilidad del negocio cárnico en el tiempo está asociada a una certificación de ciertos atributos, para los que la trazabilidad es indispensable. Tenemos que estar pensando en cómo les ganamos a los demás”, afirmó.

Agregó que eso implica una agresividad muchísimo mayor en materia arancelaria. Señaló el crecimiento de los mercados de Asia, mercados emergentes, y que la preocupación de Uruguay debería ser abatir los aranceles que paga el país en Corea, Japón y China. “Debemos compararnos con Australia y Nueva Zelanda que evolucionan hacia arancel 0% en esos países, mientras Uruguay paga 38% en Corea y en Japón”, dijo.

Aguirrezabala dijo además que hay que pensar cuáles son los mejores sistemas de producción, qué productos demandan esos mercados, sin dejar de pensar en Europa y en Estados Unidos.

“Tendríamos que intentar ir a la marca. Ahí hay una inversión grande por hacer. Si alguien quiere producir carne natural que lo haga y se la venda a quien demanda ese producto, básicamente los europeos y a algún americano. Pero los asiáticos pagan por el bife de feedlot, no deberíamos hacernos trampas al solitario”, planteó.

Aquí la entrevista.