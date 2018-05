Juez Seijas explicó por qué dejó libres a sospechosos de homicidio en San Luis

“A mí también me gusta que si hay un hecho delictivo se descubra a los autores, pero no puedo procesar a gente si no tengo la prueba que la ley me exige para hacerlo”, explicó en Las Cosas en su Sitio el juez Marcos Seijas al referirse al caso del homicidio de Gustavo Barón, que generó polémica y manifestaciones de vecinos en las últimas horas tras la liberación de los tres sospechosos.

“Entiendo la indignación de la gente, pero antes de agraviar o pedir renuncias, estaría bueno que se informaran del rol de las partes de cada proceso”, agregó.

Seijas apuntó que con el nuevo CPP los jueces no pueden hacer preguntas o sumar pruebas, porque esa tarea y la de investigación está a cargo de los fiscales. “Si no se lograron las pruebas incriminatorias para condenar a tres personas y esa tarea está a cargo de la Fiscalía, no puedo llegar a otra conclusión”, sostuvo.

Entre otros puntos, el magistrado señaló que los testigos presenciales no pudieron ver los objetos incautados a los sospechosos y que tampoco se exhumó el cuerpo de Barón para constatar si la bala que lo mató fue disparada por el arma que tenían los detenidos. Eso fue porque la Fiscalía no la solicitó al juez de garantías, afirmó Seijas y señaló que eso debió hacerlo antes de la audiencia.

Foto: Captura El Observador