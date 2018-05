Fantini sobre Venezuela: “no había razón para creer que este proceso fuera a ser limpio”

“No hay ningún tipo de sorpresa, no ocurrió nada que no fuera previsto. El proceso estaba viciado desde el inicio y no había por qué creer que esta fuera una elección limpia. Y no hay por qué pensar que lo ocurrido ayer puede incrementar de algún modo la legitimidad absolutamente opaca del presidente Nicolás Maduro”, dijo el analista internacional Claudio Fantini en su análisis de las elecciones que se realizaron este domingo en Venezuela.

