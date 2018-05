Haciendo historia: Silvio Berlusconi

Caminar por la cornisa ha sido la especialidad de este personaje, que fue primer ministro de Italia durante tres períodos. Pero antes de eso ya era uno de los empresarios más poderosos, controlando casi la totalidad de los medios de su país.

Y desde siempre –hasta estos días- se ha visto involucrado en problemas con la Justicia, con acusaciones de corrupción, vínculos con la mafia y constricción a la prostitución.

Aquí el informe de Mariano Pagliari sobre Silvio Berlusconi.

Foto: By paz.ca (https://www.flickr.com/photos/pazca/8366737971/) [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons