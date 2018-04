Striptease: guerra civil en Siria, un conflicto de dimensiones inesperadas

Una protesta pacífica inspirada en la Primavera Árabe hace siete años derivó en una guerra civil y un conflicto de intereses internacionales de dimensiones inesperadas.

500.000 muertos, 5 millones de refugiados y el resto de la población en constante riesgo de muerte es el panorama actual.

Expertos en estudios internacionales explican causas, desarrollo y posibles escenarios a futuro de este conflicto.

Foto: By Qasioun News Agency [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons