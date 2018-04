De Nueva York a Montevideo: Novick recibe al equipo de Giuliani

“Todo crimen es local, y toda política es local. No es que pensamos que Uruguay es New York. Para cada lugar el equipo elabora una propuesta concreta”, dijo en Hora de Cierre Sebastián Cruz, experto en criminología del equipo del exalcalde de New York Rudoplh Giuliani, que fue invitado a Uruguay por Edgardo Novick, líder del Partido de la Gente.

Para Cruz “Uruguay está en una situación interesante, porque las tendencias criminales están todas subiendo, pero está a tiempo de no llegar a que el narcotráfico haga el daño que hizo en Centroamérica”.

“Lamentablemente ni el ministro Bonomi, ni el gobierno quisieron reunirse con el equipo de Giuliani, pese a que se los ofrecimos”, afirmó Novick, y agregó que “la única seguridad que hoy tenés en Uruguay es que te van a afanar”. “Y festejamos que te roben, y no te maten”, remató.