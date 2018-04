“La industria no puede y el país no debe seguir aumentando los salarios”, afirmó Ignacio Otegui

El presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui, dijo en Informativo Sarandí que “no están en condiciones” de aumentar los salarios, “que ya son buenos”, en la ronda de negociación que comenzará en julio. Aclaró que no quieren una rebaja, pero que “la industria no puede y el país no debe seguir aumentando los salarios”.

Consultado sobre el pedido de aumento salarial que, seguramente, el sindicato realizará en la próxima ronda de Consejos de Salarios, enfatizó: “¿sabe cuánto gana un obrero de la construcción? 60.000 pesos. Los sueldos son los que son. Cuando vienen las cosas favorables, uno los aumenta. Pero cuando las cosas están de punta… Yo no los quiero rebajar, pero no puedo subirlos más”.

Por otra parte, sostuvo que la industria de la construcción perdió el 20% de la productividad en los últimos 15 años, y repasó: “llegamos a tener 73.000 trabajadores directamente en obra y hoy estamos en 41.200”. “Estamos en niveles de actividad parecidos a la década del 90”, acotó.

Aquí la entrevista completa.