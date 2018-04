Gustavo Castelini y su hijo Iojan, de cinco años, fueron el centro de la polémica este fin de semana. La semana pasada concurrieron al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a solicitar un refugio donde permanecer, ya que no tenían vivienda, pero la respuesta fue que no hay una opción para hombres con hijos y le ofrecían dar paso al INAU, lo que implicaría separarse. “Me dijeron que dejara a mi hijo unos días en el INAU y yo me revolviera”, contó.

Castelini conversó este lunes con Informativo Sarandí y aseguró que ahora están “felices y muy agradecidos” con toda la colaboración que recibieron, pero que él se encuentra “desilusionado, bajoneado y enojado” por la “discriminación” que sufrió en el Mides.

El hombre desmintió la información brindada por el Ministerio en un comunicado que señala que él no quiso dejar sus datos personales para ser asistido. Y también cuestionó los dichos de la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, que en redes sociales señaló que la madre del pequeño “existía y lo estaba buscando”.

Consultado sobre esto, Castelini fue enfático: “la ministra está hablando cualquier cosa”.”Si la madre apareció, bienvenido sea, porque hace más de dos años que el niño no la ve”, apuntó, y criticó que Arismendi no habla de “los tres hermanos de Iojan, que están abandonados en el INAU”. Además, aseguró que él tiene la tenencia del pequeño y que los jueces que tramitaron el caso pueden dar fe de ello.

Este lunes, concurrió a inscribir a Iojan en la escuela del barrio en el que está viviendo ahora (gracias a la solidaridad de una familia que les prestó un apartamento) y dijo que ya tiene ofertas de trabajo.

Foto: Captura de video de Teledoce.

Comunicado emitido el pasado sábado por el Mides: