“La increíble Gira del Violín” llegará a Montevideo el próximo 22 de abril, cuando el genial violinista libanés Ara Malikian se presente en el Auditorio del Sodre. Anticipando su llegada, el músico conversó con Jaime Clara en Al Pan Pan desde Buenos Aires.

“Descubrí la gran riqueza de la música del mundo y me cambió la vida, me cambió el concepto de la música y también mi personalidad, porque he visto que la música debe ser libre, no debe ser restringida. Hasta cuando uno toca Mozart, Beethoven o Bach tiene que tocar con libertad aun respetando las notas”, contó al referirse a su particular estilo de interpretación.

“Si yo toco flamenco, tango o jazz, no lo hago de manera purista, lo hago a mi manera”, agregó.

Malikian contó que su fuente de inspiración son sus viajes y los ritmos que conoce en cada lugar que visita.

Escuchá una versión de Primavera porteña de Astor Piazzolla interpretada por Ara Malikian.