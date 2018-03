Orsi y un llamado a los políticos a “hacerse cargo”: “Yo no fui, no alcanza”

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se expresó en redes sociales este fin de semana sobre los errores que cometen los políticos y la falta de reconocimiento y autocrítica que identifica en ese ámbito.

Los ciudadanos se merecen por lo menos nuestras disculpas. “Yo no fui” no alcanza, “recién me entero” ofende. Hagámonos cargo. Por el bien de nuestros partidos, por la salud de la República y por respeto al soberano.

— yamandu orsi (@OrsiYamandu) 25 de marzo de 2018